تين كات يكشف المزيد من التفاصيل عن علاقة الوحدة بمراد باتنا

المهاجم المغربي يعيش حالة من التمرد على فريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف تين كات المدير الفني للوحدة الإماراتي المزيد من التفاصيل عن علاقة النادي المتوترة مع مهاجمه المغربي مراد باتنا.

وكان النادي الإماراتي قد استبعد باتنا من قائمته الآسيوية لأسباب تأديبية بعد ادعائه الإصابة رغم تأكيد الفحوصات الطبية سلامته الكاملة.

وقال المدرب الهولندي "مراد باتنا تمرد على الفريق منذ معسكر البحرين خلال فترة توقف دوري الخليج العربي، لظروف استضافة الإمارات لكأس آسيا 2019، وقرار استبعاده من القائمة الآسيوية جاء من إدارة شركة الوحدة".

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وانتقل كات للحديث عن مواجهة بني ياس في الجولة القادمة من دوري الخليج العربي مساء غدٍ الأربعاء، واصفًا إياها بالصعبة والقوية، مضيفًا "سنواجه فريقاً قوياً حقق الفوز على الجزيرة، ومن قبله الوحدة، ويجب أن نتحلى بالتركيز الشديد أمامه، ونسعى بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية".