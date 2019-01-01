تين كات: من الصعب الحفاظ على التفوق الدفاعي في غياب 9 لاعبين

مدرب الوحدة يشكو الغيابات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق نادي الوحدة، على أنه سيواجه خصم قوي ومتمكن ويمتلك لاعبين جيدين، في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

تين كات قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدينا 6 لاعبين في المنتخب الأولمبي، ولايزال برغش وخليل الحمادي مصابين، بالإضافة إلى ذلك فقد تعرض محمد عبدالباسط للإصابة في مران أمس".

المدرب الهولندي تابع: "سنبحث عن أفضل تشكيل بالرغم من كل هذه الغيابات، اضطررت إلى الاستعانة بلاعبين من فريق تحت 21 عامًا لم أشاهدهما من قبل".

مدرب الوحدة واصل: "من الجيد أن لدينا 6 لاعبين في المنتخب الأولمبي، لكن الفوز بالبطولات يستلزم وجود أفضل العناصر أيضًا".

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وأردف: "تلقينا هدفا واحدا فقط على مدار البطولة، ولكن ليس من السهل أن تفقد 9 لاعبين وأن تحافظ على نفس التفوق الدفاعي".

واختتم تين كات تصريحاته قائلًا: "بجانبي هنا حمدان الكمالي، أحد أفضل المدافعين في الدولة وسيتولى راشد حراسة المرمى غدًا، في كل الأحوال، نحن ندافع بكل خطوطنا وليس مدافعينا فقط".

ويواجه شباب الأهلي دبي نظيره الوحدة مساء غدٍ الجمعة، في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.