تين كات يحذر الاتحاد من رحيل رومارينيو إلى الهلال

هل يرحل رومارينيو عن الاتحاد الشتاء المقبل؟

حذر الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السعودي، مسؤولي ناديه، من بيع البرازيلي رومارينيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تين كات تولى مهمة تدريب فريق الاتحاد، بعد رحيل التشيلي لويس سييرا، الذي تمت إقالته مؤخرًا، ليقود العميد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تين كات حذر إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من رحيل رومارينيو، في ظل اهتمام الهلال بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

رومارينيو قدم مستويات رائعة مع الاتحاد خلال الفترة الماضية، حيث ينافس بقوة في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

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ويحتل رومارينيو المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السعودي، خلف كارلوس إدواردو وعبد الرزاق حمد الله وأندريا وبافيتيمبي جوميس.

الاتحاد ضم رومارينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي، ليصبح واحدًا من العناصر الأساسية للفريق.

يذكر أن نادي كورينثيانز البرازيلي، يهتم أيضًا بالتعاقد مع رومارينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والاتحاد يحاول الحفاظ على لاعبه.