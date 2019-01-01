تين كات : الاتحاد الإماراتي خدعنا وسلب لقب كأس الخليج العربي من الوحدة

هاجم اتحاد الكرة ولجنة المحترفين فيما يتعلق بتغير موعد نهائي الكأس الغالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعاد المدير الفني الهولندي تين كات، مدرب نادي الوحدة الإماراتي الحالي الحديث عن رفض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم طلب تأجيل نهائي كأس الخليج العربي.

الوحدة كان قد خرج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إلا أن تين كات استغل هذه البطولة للحديث عن رفض تأجيل نهائي كأس الخليج العربي.

وكانت إدارة "العنابي" قد طلبت تأجيل مباراتهم أمام شباب الأهلي مارس الماضي، إلا أن اتحاد الكرة حينها رفض التأجيل وخسر الفريق المباراة.

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المدرب الهولندي هاجم اتحاد الكرة ولجنة المحترفين فيما يتعلق بتغير موعد نهائي الكأس الغالية، بين شباب الأهلي والظفرة.

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تين كان قال في تصريحات صحفية : "سمعت أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة تغير موعده عما كان مقترحاً ، في الوقت الذي رُفض فيه طلبنا بتأجيل مباراتنا مع شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي".

وأنهى مدرب الوحدة تصريحاته : "على الرغم أن الأمر انتهى، إلا أنني غاضب وأشعر بالخداع، أنا ولاعبو الوحدة، وأعتبر أن اللقب سُلب منا بعدما غاب عنا عدد كبير من اللاعبين".