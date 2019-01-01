تين كات: أداء الوحدة سيتغير أمام الريان القطري

الوحدة ظهر بشكل متواضع أمام الظفرة في الدوري الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قطع الهولندي تين كات المدير الفني للوحدة الإماراتي، وعدًا على نفسه بأن يكون أداء فريقه أمام نظيره الريان في دوري أبطال آسيا مخالفًا لما ظهر به أمام الظفرة.

وكان الوحدة قد تعادل إيجابيًا أمام نظيره الظفرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي، أول أمس الخميس.

وقال تين كات في تصريحات صحفية: "متأكد أن أداء الوحدة أمام الريان القطري سيكون متغايرًا تمامًا لما ظهر عليه الفريق أمام الظفرة في الدوري".

وأضاف: "في مباراة الظفرة لم نرتق للمستوى الطموح، وأداء فريق كان سيئًا، والظفرة لعب بطريقة دفاعية كبيرة، حيث وضع 5 لاعبين في الدفاع".

ويواجه الوحدة الإماراتي نظيره الريان القطري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل، على ملعب "جاسم بن حمد".

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ويتساوى كلًا من الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند والريان القطري بنفس رصيد النقاط (3 نقاط) في المجموعة الثالثة.