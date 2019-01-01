تيم شيرود يوضح الخطأ الكارثي ليورجن كلوب في الميركاتو الشتوي

مدرب توتنهام السابق تيم شيرود ينتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول بسبب السماح لكلاين بالرحيل في يناير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإنجليزي تيم شيرود المدير الفني السابق لتوتنهام إن يورجن كلوب ارتكب خطأ فادحًا خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان يورجن كلوب قد رفض التعاقد مع أي لاعب خلال يناير الماضي، ولكن شيرود رأى أن الخطأ كان في شيء آخر غير ذلك.

وقال شيرود إن السماح للظهير الأيمن ناثانيل كلاين بالرحيل عن صفوف ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جعل الفريق يفقد عنصرًا هامًا في عملية المداورة.

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

وقال شيرود: "رحيل كلاين إلى صفوف بورنموث خلال الميركاتو الشتوي جعل ليفربول مجبرًا على اللعب بظهير أيمن واحد وهو أرنولد"

وأضاف: "ليفربول ينافس على بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، لذا فهو يحتاج للمداورة بين عناصره خاصة في هذا التوقيت الحاسم من الموسم"

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يذكر أن ليفربول قد تعادل في مبارتيه الأخيرتين أمام ليستر سيتي وويست هام يونايتد، ليتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي إلى 3 نقاط فقط.