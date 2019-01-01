من هو تيمو بوكي؟ مهاجم نورويتش وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في أغسطس

لم يتوقع أشد المتفائلين أن يظهر تيمو بوكي بهذا التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق نورويتش سيتي، فما هي مسيرة النجم الفنلندي ولماذا تألق هكذا؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

يمتلك الدوري الإنجليزي العديد من الأسماء اللامعة في كل فريق تقريباً، فهناك ثلاثي هجوم ليفربول صلاح، ماني وفيرمينو وكذلك بعض النجوم في مانشستر سيتي مثل سترلنيج، أجويرو ودي براوين بالإضافة إلى آخرين ولكن هذا لا يمنع ظهور بعض الوجوه الجديدة القادرة على خطف الأضواء منهم ومن بينهم بوكي مهاجم نورويتش سيتي.

على الرغم أن الكناري من العائدين حديثاً إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولكنه يقدموا عروض جيدة للغاية بفضل المهاجم الفنلندي الذي سجل أغلب أهداف الفريق في الموسم، وظهر ضد الفرق الكبيرة ليفربول وتشيلسي بشكل جيد للغاية، ويعد غيابه عن التهديف معضلة كبيرة لفريقه، لأنه يبدو أنه لا بديل له في التشكيلة الحالية.

لكن من هو الفنلندي تيمو بوكي؟ ما أبرز الأندية التي لعبها في مسيرته، لماذا تألق مع نورويتش سيتي؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

من هو تيمو بوكي؟

تيمو بوكي هو مهاجم فنلندي وٌلد 29 مارس من عام 1990، لعب في بداية مسيرته لفريق يُدعى KTP قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني وتم استدعائه للمرة الأولى في مباراة ريال مدريد وتواجد على دكة البدلاء ولكنه لم يشارك، وبعدها اختفى اللاعب من حسابات الفريق تماماً، وتواجد مع الرديف فقط ليقرر وبشكل نهائي العودة إلى فنلندا.

انضم بوكي بعدها لفريق هيلنيسكي في عقد مدته ثلاث سنوات، وفي موسمه الثاني تألق بوكي بشكل أكبر ونجح في إحراز 11 هدف وصناعة 8 أهداف في 18 مباراة فقط، ليتم اختياره في فريق العام من الدوري الفنلندي، وكان عاملاً حاسماً في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

تألق بوكي بشكل لافت أمام شالكة في المباريات المؤهلة للدوري الأوروبي، ليقرر الفريق الألماني بعدها التعاقد معه لمدة ثلاثة أعوام ونجح في تسجيل هدفين في أول مباراة يلعبها ضد هانوفر بالدوري الألماني، ولكن تجربته مع الفريق الألماني لم تدم طويلاً ليرحل بعدها إلى سيلتك جلاسكو رينجرز وتحدبداُ في أغسطس من عام 2013.

وقع بوكي على عقد مدته أربع سنوات مع العملاق الأسكتلندي، وسجل في مباراته الأولى أمام هارتس ولكن في المجمل كان موسمه الأول محبطاً للغاية لأنه فشل في ملء الفراغ الذي تركه هوبير، صرح اللاعب بأنه كان يظن أن اللعب في أسكتلندا أسهل من ألمانيا ولكن فوجئ بصعوبة التعامل مع القوة البدنية الكبيرة في الدوري ليُصرح حينها "الدوري الأسكتلندي ليس سيئاً، أنه ليس دوري سئ في المجمل".

لم يقدم بوكي المستوى المطلوب له مع سيلتك ليتم إعارته إلى بروندبي الدانماركي، قدم أداءاً جيداً وفاز بلاعب الشهر في أكتوبر، أنهى الموسم هدافاً للفريق برصيد تسعة أهداف لينضم لهم بصفة نهائية لثلاثة مواسم، ولكنه برغم مستواه الجيد رحل عنهم بنهاية موسم 2017/18 بعد أن فشل في التوصل لإتفاق لتجديد عقده.

انضم بوكي لنورويتش سيتي قبل بداية موسم 2018/19 في صفقة مجانية واستطاع تقديم الموسم الأفضل له في مسيرته، أحرز 29 هدفاً قاد بهم الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم وأفضل لاعب في نورويتش، وأصبح القطعة االأهم في تشكيلة فاركي، وفي بداية الموسم الحالي للكناري في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل خمسة أهداف في أول أربع مباريات.

الأندية التي لعب لها تيمو بوكي:

الفريق الفترة لعب سجل KTP 2006 - 2007 29 3 إشبيلية 2008 - 2009 1 0 هيلنسكي 2010 - 2011 25 13 شالكة 2011 - 2013 37 8 سيلتك 2013 - 2014 26 7 بروندبي 2014 - 2018 130 55 نورويتش سيتي 2018 - 2019 47 34

ما السر وراء تألق بوكي مع نورويتش سيتي؟

انفجر بوكي بشكل غير مسبوق مع نورويتش سيتي، على الرغم أن هذه التجربة هي الأصعب له في مسيرته، كرة القدم الإنجليزية حتى في الدرجات الأقل بها مستوى تنافسي أكبر من الدوري الأسكتلندي والألماني أيضاً، ومع ذلك إلا أنه ظهر بصورة ملفتة للنظر، مما يجعل الكثيرين يتسائلون حول ماهية هذا التطور؟ لا يمكن للتحسن في هذا السن المتأخر أن يعني سوى أمرين فقط، أم سوء حظ في الماضي أو اكتساب خبرة كبيرة في الوقت الراهن، ويبدو أن بوكي قد جمع بين الأمرين من أجل أن يصل إلى النسخة التي هو عليها الآن، التي جعلته يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول شهر له في البطولة الأقوى في العالم. يتحدث ستيبرمان زميله في نورويتش سيتي ويقول عنه: لقد تدربت مع ليفاندوفيسكي، وأعتقد أن بوكي أكثر برودةً وهدوءاً داخل منطقة الجزاء، طبعاً لسنا بحاجة للتحدث عن ليفاندوفيسكي لأنه مهاجم عالمي، ولكن بوكي مميز للغاية.. ولكن هذا التعامل الهادئ مع المرمى لم يكن وليد الصدفة، حيث احتاج اللاعب للعمل على بعض الجوانب. يتحدث لينون مدربه السابق في سيلتك ويقول عنه: اسمع، بوكي لن يتحول إلى سوبر مان لمجرد انتقاله إلى بروندبي، لازال لديه نفس الصفات، قدم جيدة، يتعامل جيداً وهو ظهره للمرمى، ولكنه لم يكن اللاعب الأقوى بدنياً، لم يكن أبداً من هذا النوع، سيكون لاعباً مشابهاً لما رأيته مع سيلتك، ربما يكون أكثر راحة في البيئة الإسكندنافية. احتاج بوكي للعمل أكثر على الجوانب البدنية من أجل أن يتأقلم مع الكرة الإنجليزية، وبالفعل نجح في التحدي الأصعب، ولكن العامل النفسي لديه دور هام للغاية أيضاً، لم يهرع فاركي للتعاقد مع لاعبين بأسعار ضخمة بمجرد التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وصرح عقب الخسارة أمام ليفربول أنه يحب لاعبيه، يثق بهم، وسبق لبوكي نفسه وأن أبدى سعادته مع الكناري لأنه يشعر وأنهم كعائلة واحدة. اقرأ أيضاً.. بوكي، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بـ(صفر) جنيه إسترليني! هل يتحول بوكي إلى فاردي جديد؟

هل يمكن القول بأن النضوج أو التعلم واكتساب مهارات جديدة له سن محدد؟ وكأن الموهبة لديها عمر صغير فحسب، إذا تجاوزته ستصبح غبياً مثلاً لن يمكنك أن تتحسن أبداً وكل ما عليك أن تفعله هو أن ترضخ للحالة السيئة التي أنت عليها، وكأن ذكريات الماضي فائدتها هي الندم فقط وليس للاستفادة منه والافتخار بالوقوع في بعض الأخطاء أو بتغيير كل النظرات والاعتقادات الغبية.

أعاد تألق بوكي مع نورويتش للأذهان ما فعله فاردي مع ليستر سيتي في الموسم التاريخي الذي فاز به الثعالب بالدوري الإنجليزي الممتاز، فهما يتشابهان في تقديهما لأفضل مواسهما في سن متأخر مع فريق عائد حديثاً للأضواء، وبمناسبة هذا الانفجار التهديفي الرهيب من قبل أو بعد ذلك الموسم الاستثنائي حتى، ما هي خبرة فاردي السابقة؟ وكيف بدا له وكأنه يلعب في أفضل دوريات العالم منذ سنوات؟

مما لا شك فيه أن فاردي وجد بيئة مثالية له، فريق من المهمشين سابقاً الذين وجدوا الدافع لإثبات قدراتهم، وكذلك أسلوب رانييري باللعب المرتدات والذي كان مثالياً لاستغلال سرعته وذكاء في التحرك خلف المدافعين، وكذلك أيضاً نفس الحال بالنسبة لتيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي الذي يواصل أدائه الرائع منذ رحيله عن بروندبي.

يمكن القول بأن بيئة الكناري مميزة للغاية للمهاجم الفنلندي، فريق يلعب كرة جماعية وهجومية مميزة، هناك تفاهم بين اللاعبين بعد أن قام فاركي بصفقات محدودة في الصيف، والأهم تلك الثقة الكبيرة والصيت المستحق الذي سيحصل عليه من الصحافة هناك، وسيكون مشجعاً له بقوة على الاستمرار في تقديم نفس المستوى,