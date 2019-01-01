تيسير الجاسم: نتأقلم مع أي مدرب ونؤمن بحظوظنا في التأهل

الأهلي يتذيل جدول ترتيب المجموعة الرابعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يؤمن تيسير الجاسم؛ لاعب الأهلي السعودي، بقدرة فريقه على التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، واصفًا مواجهة بيرسبوليس الإيراني بالمفصلية.

الراقي يستضيف الفريق الإيراني غدًا الإثنين، بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب بإيران، قد انتهى بفوز بيرسبوليس بثنائية نظيفة، على ملعب زعبيل بالإمارت.

الكشف عن سبب تواجد فوساتي في السعودية رغم إقالته من تدريب الأهلي

الجاسم قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "نلعب المباراة الثانية على التوالي أمام نفس المنافس الذي تفوق علينا في اللقاء الأول، لكن لا زال لدينا أمل كبير في الانتصار وتأهل للدور المقبل، خاصة وأن المجموعة كلها متقاربة في النقاط".

وأضاف: "نؤمن بحظوظنا الكاملة في التأهل، ومواجهة بيرسبوليس مفصلية بالنسبة لنا، إذا ما أردنا المضي قدمًا في البطولة".

وبسؤاله عن تغيير فوساتي؛ المدير الفني للفريق وتعيين يوسف عنبر، علق: "نسعى دائمًا للتأقلم مع أي مدرب موجود معنا، وهذا هو واجب اللاعبين ودورهم المناط بهم، وعنبر ليس غريبًا على الفريق، كان متواجد معنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

أزمة دي سوزا مستمرة وفنربخشة يشكو النصر للفيفا

كان الأهلي قد أعلن منذ أيام إقالة الأوروجوياني خورخي فوساتي من تدريب الفريق، وتكليف يوسف عنبر بتولي المسؤولية حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن الأهلي يتذيل جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي بيرسبوليس ثانيًا بأربع نقاط.

ويتصدر باختاكور الأوزبكي المجموعة بخمس نقاط، ويحل السد القطري ثالثًا بأربع نقاط.