تير شتيجين يواصل أرقامه المرعبة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق الحارس الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجين رقمًا رائعًا خلال الكلاسيكو، حيث استقبل 8 أهداف فقط من أخر 55 تسديدة على مرماه.

وانتهت المباراة بانتصار برشلونة بثلاثية نظيفة على مضيفه ريال مدريد، ليتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وللمرة السادسة تواليًا.

وسجل لويس سواريز هدفين لبرشلونة بينما وضع رافائيل فاران الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه في كرة مشتركة مع سواريز أيضًا.

47 - Marc-André ter Stegen has saved 47 of the last 55 shots on target he has faced for @FCBarcelona (eight goals conceded). Spectacular. pic.twitter.com/c3IEH9iqg4