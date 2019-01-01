تير شتيجين يواصل أرقامه المرعبة

تير شتيجين ورقم جديد مع برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق الحارس الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجين رقمًا رائعًا خلال الكلاسيكو، حيث استقبل 8 أهداف فقط من أخر 55 تسديدة على مرماه.

وانتهت المباراة بانتصار برشلونة بثلاثية نظيفة على مضيفه ريال مدريد، ليتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وللمرة السادسة تواليًا.

وسجل لويس سواريز هدفين لبرشلونة بينما وضع رافائيل فاران الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه في كرة مشتركة مع سواريز أيضًا.

47 - Marc-André ter Stegen has saved 47 of the last 55 shots on target he has faced for @FCBarcelona (eight goals conceded). Spectacular. pic.twitter.com/c3IEH9iqg4

— OptaJose (@OptaJose) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وتصدى شتيجين لكل التسديدات التي سددت على مرماه، ليواصل إبداعه في التصدي ويصل إلى 47 تصديًا من آخر 55 تسديدة على مرماه.

وفي الوقت الذي سدد برشلونة 4 كرات فقط طوال المباراة، نجح في تسجيل 3 منها ليوضح الفارق في الفاعلية ما بين هنا وهناك.

تحليل| سحرة ريال مدريد وثعبان سواريز المبين

يذكر أن برشلونة تعادل ذهابًا أمام ريال مدريد على ملعب كامب نو بهدف لكل فريق، حيث سجل له مالكوم وسجل فاسكيز للريال.