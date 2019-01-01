30 من 34! رقم مذهل لتير شتيجن مع برشلونة

حارس المرمى الألماني يؤكد دوره المهم في صدارة البارسا لليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تألق مارك أندريه تير شتيجن خلال مباراة فريقه برشلونة ضد أتليتك بلباو في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، والتي انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي.

وتصدى حارس المرمى الألماني لعدة فرص خطيرة من جانب أصحاب الملعب ليرفع رصيده من التصديات ضد آخر 34 تسديدة على مرماه إلى 30 تصدٍ! ولم يتقبل من تلك التسديدات سوى 4 أهداف.

رونالدو يُحافظ على "أهدافه الـ20" للموسم الـ13 على التوالي

اللاعب صاحب الـ26 عامًا ارتدى القميص الكتالوني صيف 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 12 مليون يورو، وقد خاض مع الفريق 171 مباراة في جميع البطولات حافظ على نظافة شباكه خلال 71 مباراة منهم واستقبل 158 هدفًا.

وبتعادله في ملعب سان ماميس، تصدر البارسا جدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي انتزع المركز الثاني من أتليتكو مدريد صاحب الـ44 نقطة بعدما هزمه في ديربي العاصمة يوم أمس السبت.