تير شتيجن يحسم موقفه من الاستمرار مع برشلونة في الموسم الجديد

مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة يحسم موقفه من الانتقال بعيدًا عن برشلونة هذا الصيف.

كشف الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة عن موقفه من الرحيل عن النادي الكتالوني في الفترة المقبلة مع قرب تعاقده من الانتهاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" على لسانه، وأكد خلالها على سعادته في صفوف برشلونة.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت إلى وجود العديد من العروض لتير شتيجن لمغادرة برشلونة في الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

دورة مجمعة ومواسم متلاحمة .. الإعلان عن موعد تحديد مصير دوري أبطال أوروبا

وقال تير شتيجن: "الأمر مستحيل بالنسبة لي أن أرحل عن برشلونة في هذا الصيف، لقد عقدنا الاجتماع الأول من أجل التجديد بالفعل، لكن ظهر فيروس كورونا وأصبح الوقت غير مناسب".

وأضاف: "قررنا تأجيل الحديث عن العقد الجديد في الوقت الحالي، فالعديد من الأشخاص لديهم مخاوف على صحتهم وحياتهم بسبب ذلك المرض، وأنا سعيد في برشلونة لأن عائلتي سعيدة".

وأردف عن اللعب دون جماهير: "جربت ذلك أمام لاس بالماس من قبل، الأمر مختلف ولا يمكننا أن ننكر ذلك، فكرة القدم دون جماهير غير مثيرة بنفس الدرجة".

وأنهى تصريحاته عن المنافسة في الدوري الإسباني: "نحن في مركز جيد، ولا نريد أن نفرط في الأفضلية التي نمتلكها، لكن ريال مدريد لن يستسلم".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 56 نقطة عقب التعثر الأخير ضد ريال بيتيس قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.