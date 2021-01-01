تير شتيجن: خسارة نهائي كأس الملك لن تكون فشلًا واعتدنا الفوز بالألقاب بصعوبة

تصريحات تير شتيجن قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

قال الحارس الدولي الألماني وحارس مرمى نادي برشلونة مارك أندريه تير شتيجن إن النادي الكتالوني ليس المرشح فوق العادة من أجل التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بيلباو.

ويدخل برشلونة مواجهة نهائي كأس الملك مساء الغد أمام أتلتيك بيلباو وعينه على تحقيق لقبه الأول تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، بعد الخروج من موسم صفري الموسم الماضي.

وقبل 24 ساعة من المباراة النهائية الأولى لبرشلونة في 2021 أكد حارس مرمى الفريق الكتالوني أن المواجهة ستكون أمام خصم قوي مثل أتلتيك بيلباو لديه نفس الحظوظ فيما يخص التتويج باللقب.

وأضاف: " نحن بخير، وتدربنا بشكل جيد في الفترة الماضية واستعدنا حساسية المباريات التي كانت لدينا قبل فترة التوقف الدولي، دائمًا نتعلم من أخطائنا ولن نتوقف عند ما حدث في الماضي".

وتابع: "لا أعتقد أنه لم نفز غدًا سيكون فشلًا، على الرغم من رغبتنا في تحقيق اللقب ولكننا لسنا أمام خصم سهل يمكننا التغلب عليه بسهولة ودون عناء، النسب متساوية فيما بيننا".

وأكمل في السياق ذاته: "أتلتيك بلباو فريق صعب جدًا ومباراة نهائية أمامهم في بطولة مثل كأس الملك ستكون متوازنة للغاية، بالتأكيد سنكون سعداء في حال فزنا وسنحزن إن لم نفز، سنحاول ان نفوز غدًا وأن نقدم كل ما لدينا".

وأردف: "حماس اللاعبين للنهائي؟ الجنيع متحمس جدًا وأنا كذلك من أجل اللعب غدًا، عانينا في هذه البطولة قليلًا لذا هذه المباريات تكون خاصة جدًا لأنها تتويج لعمل موسم كامل".

وواصل: "مثل هذه المباريات تبقى معي طيلة حياتي، لقد لعبت العديد من النهائيات مع برشلونة وفي كل مرة يبقى الشعور كما هو، بالنسبة للغد انا متحمس جدًا لأنه نهائي لم نلعبه منذ فترة، أتحدث عن نفسي".

وأكد: "بالنسبة لنا كبرشلونة اعتدنا دائمًا أن نفوز بالبطولات بالكثير من المعاناة، لا أذكر أننا حققنا بطولة سهلة أبدًأ، لذلك فإن المباريات النهائية بشكل عام ندخلها بـ 50% لكل فريق، والجهد فوق أرض الميدان يحدد كل شيء".

واسترسل: "الموسم كاملًا؟ لن نفكر فيما تبقى من الموسم على أية حال، سنفكر فقط في مباراة الغد من أجل الفوز بها، نعم قد يعطينا الفوز بها الدافع لما تبقى من الموسم في الدوري الإسباني، ولكن بعيدًا عن هذا الأمر نتمنى الفوز غدًا وأن تكون المباراة مرجع لنا".

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يذكر أن برشلونة قد خسر مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد مطلع الأسبوع الجاري والتي أثرت على حظوظ الفريق في التتويج بلقب الليجا، بعد أسابيع قليلة من توديع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد باريس سان جيرمان.