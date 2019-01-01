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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

تير شتيجن بعد الشباك النظيفة الثالثة: لا زال لدينا أشياء لتحسينها

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Squawka
الألماني لم يتلقَّ سوى هدف وحيد في آخر 6 جولات بالليجا.

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة سعادته بفوز فريقه على ايبار بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لليجا.

 

وقال تير شتيجن عقب المباراة:"من المهم أن ندافع بشكل جيد للقتال على كل الألقاب المتاحة".

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وأضاف:"يجب أن نصبح أقوى وأن نلعب معاً. لدينا أشياء لنحسنها، ولكن من الجيد إضافة 3 نقاط هامة بدون تلقي الأهداف".

وأوضح:"لقد عرفنا كيف نلعب بصبر ضد فريق معقد مثل ايبار الذي يضغط بشكل جيد ويخلق الصعوبات".

يذكر أن الحارس الألماني لم يتلقَّ أي أهداف في آخر 3 مباريات بالليجا، كما لم يتلقَّ أهداف في آخر 6 أسابيع عدا هدف خيتافي.

 

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