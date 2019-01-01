تير شتيجن بعد الشباك النظيفة الثالثة: لا زال لدينا أشياء لتحسينها

الألماني لم يتلقَّ سوى هدف وحيد في آخر 6 جولات بالليجا.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة سعادته بفوز فريقه على ايبار بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لليجا.

وقال تير شتيجن عقب المباراة:"من المهم أن ندافع بشكل جيد للقتال على كل الألقاب المتاحة". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف:"يجب أن نصبح أقوى وأن نلعب معاً. لدينا أشياء لنحسنها، ولكن من الجيد إضافة 3 نقاط هامة بدون تلقي الأهداف".

وأوضح:"لقد عرفنا كيف نلعب بصبر ضد فريق معقد مثل ايبار الذي يضغط بشكل جيد ويخلق الصعوبات".

يذكر أن الحارس الألماني لم يتلقَّ أي أهداف في آخر 3 مباريات بالليجا، كما لم يتلقَّ أهداف في آخر 6 أسابيع عدا هدف خيتافي.