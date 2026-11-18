وسيعود تير شتيجن بعد أيام قليلة لحراسة مرمى أياكس في مباراة جديدة بالدوري الهولندي، حيث يستضيف النادي الأمستردامي فريق أدو دن هاج يوم الأحد.
ومع ذلك، لم يمنع ذلك الحارس الألماني من الظهور في برشلونة يوم الأربعاء. وكان تير شتيجن مساء الإثنين في برلين، حيث فازت ألمانيا بقوة على المنتخب الهولندي بنتيجة 5-0.
ووفقًا لصحيفة سبورت ، استغل تير شتيجن بعد ذلك «فترة ارتباطاته الدولية للعودة إلى برشلونة لأسباب شخصية».
وهناك توجّه إلى مركز تدريبات ناديه الأصلي، وحيّا عددًا من زملائه، بل وتدرّب أيضًا، بحسب التقارير، مع الفريق الأول لبرشلونة.
وجاء في التقرير: «رغم اللحظات الصعبة الأخيرة في النادي، يحتفظ اللاعب الألماني بعلاقة قوية مع عدد من أفراد تشكيلة برشلونة».
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وسيعود تير شتيجن إلى برشلونة بعد انتهاء فترة إعارته إلى أياكس، لكن الحارس الألماني، الذي خاض أكثر من 400 مباراة بقميص النادي الكتالوني، لا يملك آفاقًا مستقبلية تُذكر هناك.
فجوان جارسيا هو الحارس الأول بلا منازع في برشلونة، ويأتي خلفه الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش خيارًا ثانيًا.
ويحل الحارس الموهوب إيكر رودريجيز، البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ثالثًا في ترتيب الحراس خلفهما، فيما لم يعد لفويتشيك شتشيسني مكان في قائمة المباريات هذا الموسم.