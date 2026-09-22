"مررت بفترة شك" .. تير شتيجن يتحدث عن مخاوفه الشخصية قبل مواجهة ألمانيا ضد هولندا

يقول تير شتيجن: «بعد الإصابة، خاصةً عندما تتوالى الإصابات واحدة تلو الأخرى، تبدأ في الشك. لا يبدو الأمر جيدًا على الإطلاق. لا أستطيع القول إنني لم أشك في نفسي كثيرًا. لكن في الوقت نفسه، لم أشك أبدًا في أنني سأعود، لأن هذه هي طبيعتي.

«عندما تمر بفترة لم تسر فيها الأمور كما تريد، ويخذلك جسدك، فإنك تقدّر هذا الأمر أكثر. لقد عملت بجد لأعود إلى هنا مرة أخرى».

يتعرف تير شتيجن أيضًا على مدرب منتخب ألمانيا الجديد يورجن كلوب، بينما. يستعد لمباراته الدولية الأولى، يوم الخميس ضد هولندا في أمستردام: «إنه تمامًا كما تعرفونه، الطاقة التي ينبثق منها وحماسه للطريقة التي يريد أن يلعب بها كرة القدم: أعتقد أنني لست بحاجة إلى قول الكثير عن ذلك».

ووفقاً لتير شتيجن، لا يتوفر للمنتخب الكثير من الوقت لترسيخ أفكار كلوب: «ليس لدينا سوى بضع جلسات تدريبية لمناقشة خطة المباراة. ولذلك سنبقي الأمور بسيطة إلى حد ما في الوقت الحالي. علينا كلاعبين أن ننتبه جيداً ونستوعب الأمور بأسرع ما يمكن».

بالنسبة لتير شتيجن، تأتي هذه المباراة الدولية في سياق خاص: فهو يلعب منذ هذا الموسم مع أياكس، ويعود مع المنتخب الألماني إلى أمستردام. ويصف ذلك بأنه «أمر غريب. لم أكن أتخيل الأمر هكذا أبدًا».