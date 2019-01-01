تير شتيجن: الناس يعلمون ما أنا قادر عليه

أبدى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة سعادته بما قدمه اليوم ضد بوروسيا دورتموند في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال تير شتيجن عقب المباراة:"أعتقد أنه كان لديهم الكثير من الفرص السانحة للتسجيل حين لم نكن منظمين بما فيه الكفاية، ولكني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد ضد الجودة التي يملكونها".

وأضاف:"سعيد أننا حصلنا على نقطة من هنا في نهاية المطاف".

وعن ركلة الجزاء التي تصدى لها من ماركو رويس قال:"من الصعب دراسته لأنه يغير طريقته طوال الوقت، لقد كان إحساساً، أنا سعيد بنجاحي في التصدي لها".

وتابع:"الناس يعلمون ما أنا قادر عليه، أنا فقط أثق بنفسي وأريد أن أظهر أفضل ما أملك طوال الوقت".

يذكر أن المجموعة لم يتغير موقفها كثيراً، حيث تعادل إنتر مع سلافيا براج بهدف لمثله.