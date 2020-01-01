تيري: مورينيو كان أبًا لنا في تشيلسي.. بينيتيز كان طفلًا متعلقًا بليفربول

بكينا عند رحيل مورينيو..

كشف جون تيري، أسطورة تشيلسي، على أن لاعبي البلوز قد دخلوا في نوبة بكاء كبيرة عند علمهم بإقالة جوزيه مورينيو في 2007، بينما تحدث عن فترة رافاييل بينتيز في ستامفورد بريدج واعتبر أنه كان متعلقًا بليفربول بصورة لم تكن مقبولة تمامًا.

مورينيو وصل إلى تشيلسي في 2004 بعد تحقيقه لإنجازات ضخمة رفقة بورتو أبرزها دوري أبطال أوروبا، وقد تمكن خلال أول موسمين مع البلوز من التتويج بخمسة ألقاب منهم لقبين متتاليين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن في مطلع موسمه الثالث لم تسر الأمور معه على ما يرام، ليقوم رومان إبراموفيتش، مالك النادي اللندني، بالإطاحة به من تدريب تشيلسي بعد التعادل في دوري أبطال أوروبا بهدف مع روزنبرج في ستامفورد بريدج..

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مساعد مدرب أستون فيلا الحالي في تصريحات صحفية تحدث عن إقالة المو بقوله "لقد كُنّا جميعًا نبكي، لم نكن نؤدي أداءً جيدًا على صعيد الدوري أيضًا، ثم دخل علينا غرف خلع الملابس وقال لنا هذا ما في الأمر، لقد تمت إقالتي وأخذ في عناقنا جميعًا.".

كما أضاف "لاعبون كبار كانوا يبكون ويصرخون، كُنّا نفكر أين نذهب بعده؟ لقد كان بمثابة الأب لنا، كان يوجهنا. تحدثنا للإدارة بالفعل وطالبنا باستمراره وقلنا أن رحيله قرار متهور ولكن لسوء الحظ كانوا قد اتخذوا قرارهم.".

"كان يتحدث إليّ دائمًا، فأجد منه رسالة في الثامنة مساءً يسأل عن أطفالي ويخبرني أنه يحبهم، ظننت أنني الشخص المميز، لكنه كان يفعل ذلك مع الجميع، ديديه دروجبا كان يقول ذلك."

وتطرق تيري للحديث حول مدربه الآخر رافاييل بينتيز، والذي وصل لتدريب البلوز في 2013 خلفًا لروبيرتو دي ماتيو لفترة مؤقتة تمكن خلالها من التتويج معهم ببطولة الدوري الأوروبي، لكنه لم يحظَ قط بقبول الجماهير أو اللاعبين.

الدولي الإنجليزي شرح فترة الإسباني بقوله "من وجهة نظر تكتيكية كنت أتطلع إلى العمل معه، يمكننا القول أنه كان ناجحًا للغاية، لقد حققنا الدوري الأوروبي، ولكن على الصعيد الشخصي لم تكن الأمور على ما يرام.".

وأتم قائلًا "في كل لقاء كان يقول لنا كنا نفعل هذا في ليفربول، قلت له في مرة، أيها المدرب لا يمكنك أن تستمر في قول نحن على ليفربول وأنت تدربنا في تشيلسي، الأمور لا تسير بصورة جيدة مع اللاعبين.".

يذكر أن مورينيو قد عاد مرة أخرى إلى تدريب تشيلسي في 2013 ولكنه وعلى عكس الفترة الأولى رحل بعد خلاف كبير مع غرف خلع الملابس في 2015، بينما توجه بينيتيز لتدريب ريال مدريد في تجربة فاشلة للغاية ثم أشرف على تدريب نيوكاسل.