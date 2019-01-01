تيرشتيجن يهدي الفوز بالكلاسيكو إلى سيليسين

تعرف على تصريحات تيرشتيجن عقب الفوز في كلاسيكو كأس الملك

أهدى مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك إلى زميله في الفريق، ياسبر سيليسين.

ب رشلونة حقق الفوز بثلاثية نظيفة ليفوز بنتيجة 4-1 مجموع المباراتين.

وقال الألماني في تصريحات عقب المباراة: "سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي والفوز في الكلاسيكو لأجل سيليسين، ولكن الأمر لن يكون سهلًا بالتأكيد ولم نحقق البطولة بعد".

وتابع: "لعبنا مباراة جيدة للغاية رغم الأخطاء الكثيرة التي تحتاج لإصلاح، والسبب هو أننا كنا الأكثر هدوءًا ووجدنا المساحات في الشوط الثاني".

حارس بروسيا مونشنجلادباخ السابق أشار إلى أنّ ما قام به في المباراة هو وظيفته وأنّه يرغب في الاستمرار على هذا النسق المستمر.

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سواريز يعرف جيدًا كيف يُعذب ريال مدريد 👀💣 pic.twitter.com/fPP51GwK2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

واختتم: "لويس سواريز مهاجم مميز ولا خلاف على ذلك، تنتظره مهمة شاقة يوم السبت في كلاسيكو الدوري وسوف نحاول تكرار الفوز".

برشلونة وصل للنهائي السادس على التوالي في كأس ملك إسبانيا ليصبح أول فريق في تاريخ المملكة يحقق هذا الإنجاز.