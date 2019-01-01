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دوري أبطال أوروبا

تيرشتيجن: مباراة ليفربول متكافئة ودي خيا حارس عظيم

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تعرف على تصريحات تيرشتجن حول مواجهة ليفربول
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، صعوبة مواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نافيًا وجود مرشح بحظوظ أكبر للتأهل.

برشلونة  يواجه ليفربول في الأول من مايو على أرض كامب نو قبل مباراة الإياب في أنفيلد يوم 7 من الشهر ذاته في نصف النهائي.

وقال تيرشتيجن في تصريحات صحفية: "كنا بالفعل نعلم منافسنا من ربع النهائي ولا أرى أنّ هناك مرشح مفضل للتأهل على الآخر. كل شيء قد يحدث".

وتابع: "لدينا فرصة جيدة لإسعاد الجمهور وتقديم أفضل ما لدينا خلال الموسم الجاري وحصد الألقاب ولذلك لن نفرط في دوري أبطال أوروبا".

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الحارس الألماني عبّر عن سعادته باهتمام الجمهور بالفوز بالثلاثية خلال الموسم الجاري مشيرًا إلى أنّ كل شيء وارد الحدوث والفريق لم يحقق أي لقب بعد.

🔴🔵 أثناء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ، قدم سولشاير لراشفورد ورقة حول تغيير طريقة اللعب، ثم ألقى راشفورد الورقة بعد قراءتها.

وأردف: "ألعب مع ليونيل ميسي منذ أعوام وأراه باستمرار في التدريبات ومع ذلك لا يتوقف أبدًا عن إدهاشي بمهاراته".

واختتم: "تحدثت مع ديفيد دي خيا عقب مباراة مانشستر يونايتد وأعلم أنّه منزعج بسبب الخطأ الذي ارتكبه في الهدف الثاني لكنّه زميل وقلت له هذه الأمور تحدث لأننا بشر في النهاية".

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل هدفين على مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لينفرد بصدارة الهدافين.

 

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