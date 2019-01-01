تيجالي: هناك من يريد عدم تتويج الوحدة ببطولات جديدة

شباب الأهلي توج بكأس الخليج العربي على حساب الوحدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأرجنتيني سباستيان تيجالي، لاعب الوحدة السعودي عن الهزيمة أمام شباب الأهلي دبي، في نهائي كأس الخليج العربي الجمعة الماضية.

وتوج شباب الأهلي دبي، بكأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، على المنافس القوي نادي الوحدة.

وقال تيجالي في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "كنا نعاني من غيابات عدد كبير من اللاعبين، وقد وقعنا في بعض الأخطاء أثناء المباراة ونتج عنها استقبالنا لأهداف".

وأضاف: "لا أريد أن أقول أن هناك أحد يريد أن الوحدة لا يفوز ببطولات أخرى، والمدرب أبلغني قبل اللقاء بجلوسي على مقاعد البدلاء وتفهمت وجهة نظره".

وتابع الأرجنتيني: "المدرب وضع تشكيل للتغلب عن نقص اللاعبين وأيضًا لتنفيذ لائحة المسابقة التي تحتم وجود 3 لاعبين تحت سن 21 عامًا".

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ويسعى الوحدة لتحقيق أي بطولة في الموسم الحالي لأنقاذ موسمه الذي قارب على الانتهاء.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019