تيجالي: عقلية الوحدة اختلفت مع تين كات وسنقدم عامًا رائعًا

الوحدة الإماراتي يستهل اليوم مشواره في مجموعات دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب سباستيان تيجالي؛ لاعب الوحدة الإماراتي، عن تفائله قبل انطلاق دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن فريقه لديه الكثير ليقدمه بالنسخة الحالية تحت قيادة تين كات؛ المدير الفني.

الفريق الإماراتي يستهل مشواره اليوم الإثنين، في دور المجموعات بدوري الأبطال بمواجهة لوكوموتيف الأوزباكي، على ملعب لوكوموتيف.

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وقال تيجالي، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "لدي شعور جميل جدًا قبل بداية البطولة، في كل موسم تشارك العديد من الفرق التي تقدم مستويات جيدة وفي كل موسم تختلف الفرق التي تلعب في الأدوار النهائية، وأتمنى في هذا الموسم أن نصل بعيدًا".

وأضاف: "يجب علينا أن نتأهل من دور المجموعات، ومن ثم علينا القتال للوصول لربع النهائي ونفكر في الأدوار النهائية".

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بسؤاله عن رأيه في مجموعة الفريق: "الاتحاد هذا الموسم ليس بأفضل أحواله، فهو يعاني بالدوري المحلي، لكنه بطل القارة سابقًا والبطل يبقى دائمًا صعبًا، أما لوكوموتيف ففريق كبير في أوزباكستان وخسرنا مرتين أمامه، لذلك أتمنى أن نفوز عليه هذا العام، وأنا أرى أنها مجموعة رائعة".

واختتم: "أرى أن العقلية الوحدة تغيرت هذا العام، الآن لدينا تين كات ولدينا عقلية مختلفة، عقلية قوية للفوز، لدينا الكثير لنفعله وأعتقد أن هذه السنة ستكون رائعة لنا".

يذكر أن الوحدة يقع في المجموعة الثانية رفقة الريان القطري واتحاد جدة السعودي بجانب لوكوموتيف.