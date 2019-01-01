تيجالي: أنا مستمر مع الوحدة موسم آخر وكل شيء قد يتغير

هل يستمر المهاجم الأرجنتيني رفقة الوحدة فترة أطول

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، مهاجم فريق نادي الوحدة، عن استمراره مع فريقه، لأن عقده مستمر لعام آخر.

تيجالي قاد الوحدة لتحقيق الفوز على العين، بالجولة الأخيرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، ليقوده للتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

مهاجم الوحدة قال خلال تصريحات لبوابة العين الإماراتية: "كل شيء في كرة القدم من الممكن أن يتغير في شهر واحد".

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المهاجم الأرجنتيني تابع: "لدي موسمًا متبقيًا في عقدي مع الوحدة، وأفكر في العودة للنادي خلال الفترة المقبلة".

سيباستيان تيجالي أردف: "قلت للجميع هنا أنني سأعود لنادي الوحدة عقب انتهاء العطلة التي حصلت عليها".

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تيجالي يقدم موسمًا رائعًا مع الوحدة، حيث قاد فريقه لاحتلال المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي.