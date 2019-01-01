تيتي يعلن عودة نيمار للمنتخب البرازيلي

رغم أزمات نيمار الأخيرة لكنّه سوف ينضم إلى المنتخب

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أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة مواجهتي كولومبيا وبيرو الودية والتي شهدت انضمام نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان.

نيمار غاب عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام قطر وديًا.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي القائمة النهائية بوجود فينيسيوس جونيور ونيمار، كما استمر غياب مارسيلو.

ولم يتواجد أليسون بيكر وجابرييال جيسوس وفيليبي لويس بالقائمة بينما عاد فابيينو لها.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسونن إيفان، وفيرتون.

الدفاع: داني ألفيس، إيدير ميليتاو، فاجنر، خورخي، ماركينيوس، تياجو سيلفا، سامير، أليكس ساندرو.

الوسط: آرتور ميلو، كاسيميرو، فابيينو، آلان، لوكاس باكيتا، فيليبي كوتينيو.

الهجومم نيمار، ريتشارليسون، ديفيد نيريس، برونو هينريكي، روبرتو فيرمينو، فينيسيوس جونيور.

جدير بالذكر أنّ البرازيل سوف تلعب ضد كولومبيا وبيرو وديًا يومي 6 و11 سبتمبر.