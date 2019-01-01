تيتي يستبعد نيمار ويُعيد ويليان لقائمة البرازيل

لياقة نجم باريس سان جيرمان تحرمه من التواجد مع السيليساو

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة فريقه الرسمية، من أجل فترة التوقف الدولي القادمة لشهر نوفمبر.

البرازيل تستعد لخوض مباراتين وديتين الشهر القادم، أمام كل من الأرجنتين وكوريا الجنوبية، بوجود بعض التغييرات بتشكيل الفريق.

وقرر تيتي استدعاء رودريجو جناح ريال مدريد، ودوجلاس لويز نجم أستون فيلا بعد تألقه بالدوري الإنجليزي، مع عودة ويليان لاعب تشيلسي.

وأما نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، فلم يتواجد بالقائمة بناء على رغبة تيتي، لحين استعادة كامل لياقته بعد سلسلة من الإصابات بالفترة الأخيرة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي :

حراس :أليسون، إيدرسون، دانيل فوزاتو

دفاع: دانييلو، إيمرسون، أليكس ساندرو، رينان لودي، تياجو سيلفا، إيدر ميليتاو، فيليبي وماركينيوس.

الوسط:آرثر، كاسيميرو، فابينيو، لوكاس باكيتا، دوجلاس لويز، فيليب كوتينيو.

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هجوم:ديفيد نيريس، روبرتو فيرمينو، جابرييل خيسوس، ريتشارليسون، رودريجو وويليان.

وتلعب البرازيل أمام الأرجنتين في 15 نوفمبر القادم، قبل ملاقاة كوريا الجنوبية في يوم 19 من نفس الشهر.