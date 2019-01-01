تيتي يؤكد إمكانية استدعاء فينيسيوس لكوبا أمريكا

المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي يشيد بإمكانيات النجم الشاب فينيسيوس جونيور ويؤكد على قدرته في التواجد ببطولة كوبا أمريكا المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي أنه قد يعتمد على اللاعب فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيتي وأكد خلالها أن اللاعب لو كان متواجدًا في مواجهة بنما كان سيمنح الفريق تنوعتًا مطلوبًا.

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وقال تيتي: "فينيسيوس لاعب مذهل وأعتقد أنه سيكون مفيدًا للمنتخب، وهو لديه القدرات التي كنا نفتقدها لتغيير نتيجة المباراة أمام بنما".

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وأضاف: "الذي نحاول أن نأسسه في الوقت الحالي هو أن يكون لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب وأن نمنحهم الفرصة للتواجد".

وأكمل: "عندما نذهب لكوبا أمريكا سيكون لدي العديد من الخيارات وسأطلب حضور الأفضل بكل تأكيد بالنسبة للفريق، ولا يزال أمامنا العديد من التعديلات".

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جدير بالذكر أن فينيسيوس يعاني من إصابة منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أصيب أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع عودته في نهاية إبريل المقبل.