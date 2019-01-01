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تيتي: فينيسيوس يستحق الانضمام لمنتخب البرازيل

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تعرف على تصريحات مدرب منتخب البرازيل بشأن ضم فينيسيوس لمعسكر مارس
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف أدينور ليوناردو باتشي المشهور بتيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن السبب وراء استدعاء فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لقائمة السيليساو في معسكر مارس.

تيتي أعلن قائمة المنتخب البرازيلي والتي شهدت انضمام صاحب الـ 19 عامًا لمباراتي بنما والتشيك الوديتين.

وقال تيتي في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّ فينيسيوس معد جيدًا للمشاركة في المباريات على المستوى الفني والذهني".

وتابع: "لقد أصبح يشارك بصورة منتظمة في ريال مدريد ولعب نحو 26 مباراة أو 30 ويقدم مستوى جيد لغاية، فبالتالي هو رائع على مستوى الكم والكيف.

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المدرب صاحب الـ 57 عامًا أشار إلى أنّ قدرة فينيسيوس على حمل ريال مدريد في أوقت صعبة يجعله أهلًا للعب مع المنتخب.

واختتم: "أعتقد أنّ علينا احتواء اللاعب ومنحه أكبر مساحة ممكنة للتطور والاستفادة من موهبته وتحسين قدراته وتجنب عيوبه".

فينيسيوس قدّم مستويات مبهرة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا وصنع العديد من الفرص لكنّه لم يسجل أي هدف وخسر المباراة بثلاثية نظيفة.

 

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