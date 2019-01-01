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تيتي: فينيسيوس فقد فرصته مع البرازيل

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البرازيل تفوز ودياً على التشيك
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد مدرب البرازيل تيتي بالعرض الذي قدمه الفريق في الانتصار الودي على التشيك وأكد صعوبة استدعاء فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، إلى نهائيات كوبا أمريكا.

وفازت البرازيل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على التشيك مساء الثلاثاء بأهداف روبرتو فيرمينو وجابرييل جيسوس، وتألق ديفيد نيريس، لاعب أياكس.

وقال تيتي: "كان رائعاً أن يقدم نيريس مباراة أخرى جيدة معنا، كذلك من الرائع رؤية جيسوس يتألق، بالإضافة لكوتينيو، باكيتا، وفيرمينو، نملك لاعبين بخصائص عدة".

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وأكمل: "من الطبيعي التعرض للنقد، ولا أمانع الأمر على الإطلاق، الأهم هو الاحترام والابتعاد عن النفاق".

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وتحدث تيتي عن فرص فينيسيوس مع الفريق: "سأتحدث عن نظرية أنه أضاع فرصة مهمة للعب معنا، سيكون عليه اللعب كثيراً مع فريقه للدخول في الحسابات، نيريس وريتشارلسون أيضاً".

وختم: "أقول لجميع اللاعبين عليكم المشاركة مع أنديتكم واللعب كثيراً ونحن سنتابع الوضع ونختار قائمة البرازيل لكوبا أمريكا".

يذكر أن فينيسيوس جونيور تم استدعائه لخوض المباراتين الوديتين للبرازيل، ولكن انسحب وتم استدعاء نيريس بعد إصابة جناح ريال مدريد.

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