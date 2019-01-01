تيتي: شعرت بالدهشة من مستوى نيمار أمام كولومبيا

النجم البرازيلي كان له دوراً كبيراً في تفادي فريقه للهزيمة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، شعوره بالدهشة من مستوى مهاجم الفريق نيمار بالمواجهة الودية أمام كولومبيا.

السيليساو تعادل بهدفين لكل فريق أمام كولومبيا، بالمباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك بالولايات المتحدة صباح السبت.

نيمار صنع الهدف الأول لزميله كاسميرو، قبل أن يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 58 ليضمن لفريقه التعادل.

وقال تيتي عن مستوى مهاجم باريس سان جيرمان:"استجابته البدنية وحدته في الملعب كانت عالية جداً، ووضح عليه التطور من كل النواحي".

وأضاف:"كان يواصل العطاء والإنتاج مع مرور الوقت خلال المباراة، استمر في استخدام مهارته وخلق المساحات، لذلك تخطى كل توقعاتي".

وتابع:"لقد تفاجأت من الطريقة التي لعب بها وعدم شعوره بالتعب وظهوره بدرجة تركيز وتفكير عالية جداً".

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وأما عن علاقتهما معاً:"تربطنا حالة من الولاء والصدق، دائماً ما نتحدث عن الصواب والخطأ بكل وضوح".

يذكر أن نيمار كان على أعتاب الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولكنه ناديه السابق برشلونة فشل في التوصل لاتفاق من أجل استعادته.