تيتي: رودريجو سيقدم الكثير للبرازيل في المستقبل

تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي يؤكد على تفاؤله بمستقبل اللاعب الشاب رودريجو نجم ريال مدريد.

أشاد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي باللاعب الشاب رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني وبما يقدمه في الفترة الأخيرة سواء مع الفريق الملكي أو منتخب السامبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيتي وأكد خلالها أن رودريجو سيقدم الكثير للمنتخب البرازيلي في المستقبل وسيكون لها تأثيرًا كبيرًا.

وقال تيتي: "رودريجو لا يزال لاعبًا صغيرًا للغاية وسيكون أمامه الكثير ليقدمه خلال الفترة المقبلة من مسيرته الكروية مع المنتخب البرازيلي".

كاسيميرو يعترف: البرازيل تلعب بشكل سيئ

وأضاف: "في المباراة حركته من الجانب الأيسر وبدأ يلعب في الوسط قليلًا مع لودي بعد دخوله لأرض الملعب، بعد ذلك كان معظم اللعب يمر عليهما أولًا".

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل وتزداد احتمالات مشاركة لاعب ريال مدريد بشكل أساسي في المباراة.

ويمر اللاعب فترة جيدة مع ريال مدريد حيث يظهر مستويات طيبة للغاية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

جدير بالذكر أن رودريجو كان قد سجل خمسة أهداف مع ريال مدريد في ست مباريات خاضها مع الفريق الأول هذا الموسم وصنع هدفًا وحيدًا.