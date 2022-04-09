تيتي: جوارديولا يأتي بعدي؟ لدينا عظماء برازيليين!

علق تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، على إمكانية قدوم الإسباني بيب جوارديولا بدلًا منه بعد نهاية رحلته مع السيليساو.

انتشرت بعض التكهنات الفترة الأخيرة، حول إمكانية قدوم جوارديولا بدلًا من تيتي، بعد انتهاء مسيرة الأخير مع البرازيل بعد كأس العالم في قطر هذا العام.

ومن جانبه خرج تيتي بنفسه للحديث عن هذا الأمر، في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ماذا قال تيتي؟

المدرب البرازيلي قال:"لا أفكر في ما سأفعله بعد رحيلي عن المنتخب الوطني، ولكن ربما أحصل على بعض الراحة".

وعن جوارديولا:"لا يزال لدينا الكثير من الوقت، هناك عظماء برازيليين يمكن الاعتماد عليهم بعدي، ولكني الآن لدي الكثير من الأشياء المهمة التي أفضل التركيز عليها".

رأيه في مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد:"كنا أمام فكرتان مختلفتان تمامًا، الفكرة الأولى تريد الكرة وتسعى لاستعادتها بسرعة، والأخرى تضع نفسها في الخلف انتظارًا للأخطاء".

ماذا عن البرازيليين في ريال مدريد؟

تيتي تطرق إلى مستوى إيدير ميليتاو قائلًا:"الإمكانات التي يمتلكها رائعة جدًا، تطور من الناحية الجسدية والقرارات، وأظهر قدراته عندما حصل على الفرصة بعد رحيل سيرخيو راموس ورافاييل فاران".

وعن فينيسيوس جونيور:"استمر نضجه في ريال مدريد لمدة عامين، طلبت من كارلو أنشيلوتي النصيحة بشأن ما يمكننا القيام به معه وما هي الوظائف التكتيكية التي قاموا بها في مدريد لمساعدته مع المنتخب أيضًا".

وأوضح:"تحدثت مع انشيلوتي عن المواقف الهجومية التي أعطته حرية الإبداع، إنه شيء جميل جدًا أن نتعاون معًا لمساعدته على تقديم أفضل ما لديه".

وعن تواجد فينيسيوس ونيمار وباكيتا معًا بفريق واحد في البرازيل:"نحن نستخدم الهجوم 5/3/2 و5/2/3، ويمكنني استخدام لاعب وسط أيمن مثل بايتا وكوتينيو وجناح مثل أنتوني ورافينيا، هناك الكثير من التنوع".

الهجوم ضد نيمار:"لا يمكنني الحديث عما يقوله أحدهم عن نيمار، أنا أقدر علاقتي الشخصية معه والوقت الذي نقضيه معًا والجودة الهائلة التي يمتلكها، وما يمكنني قوله هو أنني لم أواجه أي مشكلة سلوكية معه".

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