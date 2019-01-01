تيتي يخشى من تكرار سيناريو نيمار في كأس العالم بكوبا أمريكا

إصابة جديدة للنجم البرازيلي قبل بطولة مهمة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق تيتي، مدرب البرازيل، على الإصابة التي تعرض لها نجمه نيمار مع باريس سان جيرمان مؤخراً وأبدى قلقه من تأثيرها على مستواه.

وكان نيمار قد أصيب في لقاء ستراسبورج في نفس موضع الذي بسببه غاب ثلاثة أشهر العام الماضي قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وقال تيتي للمراسلين بعد قرعة كوبا أمريكا: "نعم أنا قلق بخصوص نيمار، أتابع الصحافة وتعليقتها ولا أملك معلومات إضافية".

وواصل: "يحتاج ثلاثة أيام للوصول للتشخيص النهائي، لنتمنى أنه بخير، سأتواجد في أوروبا لمتابعة اللاعبين وأحضر لقاءات لبي إس جي، ليفربول، وبرشلونة".

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💢يبدو أن نيمار يشتاق إلى برشلونة والأيام الخوالي 💔



💫 رسالة البرازيلي إلى سواريز " لقد إشتقت لك يا سمين"👨‍👦

( 🎥: IG/ neymarjr ) pic.twitter.com/QoUgJErWrh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

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وأكمل مدرب السامبا: "من المهم التواصل المباشر مع اللاعبين، وسأتحدث مع المدربين كذلك ومع نيمار".

وتحدث تيتي عن إمكانية استدعاء لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور: "نملك 14 لاعباً جديداً ونمر بمرحلة انتقالية وهو لم يلعب معنا من قبل، لذا هي فرصة".

وأتبع: "عندما أتحدث عن الفرص لا أعني امتحان، الامتحان لهؤلاء الذين لا يملكون الجودة، أما الفرصة فهي لمن يملكها، وفينيسيوس يملك الفرصة مع البرازيل".

ولعب فينيسيوس مع المنتخبات السنية للبرازيل ولكن لم يسبق له اللعب بقميص الفريق الأول حتى الآن.

وتلعب البرازيل ضمن المجموعة الأولى للبطولة التي ستستضيفها في يونيو المقبل مع بوليفيا، فينزويلا، وبيرو.