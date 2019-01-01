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بطولة كوبا أمريكا

تيتي: أتمنى أن تكون إصابة نيمار غير خطيرة

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Getty Images
اللاعب سيغيب عن كوبا أمريكا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تمنى مدرب المنتخب البرازيلي تيتي أن لا تكون الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق نيمار خطيرة بعد تأكيدات اتحاد الكرة غيابه عن كوبا أمريكا.

نيمار خرج مصاباً في الشوط الأول من انتصار البرازيل الودي فجر الخميس على قطر ضمن استعدادات المنتخبين للبطولة القارية بعد أسبوع من الآن.

وقال تيتي بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نيمار لاعب مختلف، سننتظر ونقرر في اللحظة الأخيرة، رأيته بين الشوطين فقط وكان كاحله متورماً".

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وأكمل: "هو في حالة جيدة، أتمنى أن لا تكون خطيرة ولا يبتعد لفترة طويلة عن الملاعب، أراهن على تعافيه، أريد الإيمان أنها مشكلة بسيطة".

وأعلن الاتحاد البرازيلي رسمياً عدم مشاركة نيمار في البطولة بعد تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، وعدم وجود وقت كافي للتعافي.

وتلعب البرازيل في المجموعة الأولى للبطولة التي تستضيفها بداية من الرابع عشر من يونيو، وتواجه بوليفيا في المباراة الافتتاحية.

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