مشككًا في الكرة الذهبية .. كورتوا يدعم فوز كيليان مبابي بالجائزة ويتحدث عن مشكلة بلجيكا: لقد طردوني!

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أعرب حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا عن دعمه الكامل لزميله كيليان مبابي في السباق على جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن اللاعب الفرنسي هو الأفضل على مستوى العالم من حيث الأداء الفردي. كما انتهز الحارس البلجيكي الفرصة للتشكيك في مدى اتساق عملية التصويت، مشيرًا إلى أن معايير الجائزة الفردية الأكثر شهرة في عالم كرة القدم لا تزال مربكة للاعبين والمشجعين على حد سواء.

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كورتوا يدعم مبابي على حساب لامين يامال

أثار كورتوا ضجة كبيرة قبيل حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية، حيث أصر على أن مبابي هو المرشح الأكثر استحقاقًا للفوز بالجائزة. ورأى حارس مرمى ريال مدريد أنه على الرغم من أن الألقاب الجماعية غالبًا ما تؤثر على تصويت الناخبين، إلا أنه لم يصل أي لاعب بمفرده إلى المستوى الفردي الذي بلغه قائد المنتخب الفرنسي خلال الموسم الماضي.

حقق مبابي أداءً رائعاً في كأس العالم، حيث توج هدافاً للبطولة برصيد 10 أهداف ليصبح أفضل هداف في تاريخ البطولة. وعلى مستوى الأندية، سجل المهاجم الفرنسي أرقاماً مذهلة الموسم الماضي، حيث سجل 42 هدفاً في 44 مباراة مع ريال مدريد. ومع ذلك، فإن عدم فوزه بأي لقب جماعي خلال الموسم قد يضعف بشكل كبير فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال كورتوا لشبكة DAZN: «أعتقد أن كيليان يستحقها، لكن الناس يصوتون وفقًا لمنطقهم الخاص. هل نختار شخصًا فاز بألقاب، أم شخصًا كان متفوقًا على الجميع طوال الموسم، حتى لو لم يفز بأي شيء؟ أفكر في كيليان على وجه الخصوص. أعتقد أنه على الصعيد الفردي لم يكن أحد أفضل من كيليان، لكن للأسف، لم نفز بأي شيء على الصعيد الجماعي».

التشكيك في منطق التصويت على جائزة الكرة الذهبية

لم يكتف الحارس المخضرم بالإشادة بزميله؛ بل قام أيضًا بتحليل التاريخ الحديث للجائزة. أشار كورتوا إلى أن نجاح يامال مع إسبانيا وبرشلونة يجعله منافسًا قويًا، على الرغم من سجل مبابي التهديفي المتفوق وأدائه في كأس العالم.

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حقق يامال عاماً حافلاً بالبطولات، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي قبل أن يساعد إسبانيا في الفوز بكأس العالم خلال الصيف. سجل الموهبة الشابة 24 هدفاً في الموسم الماضي، وسجل بالفعل 10 أهداف حتى الآن هذا الموسم، مما عزز مكانته كأحد المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالجائزة المرموقة.

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وقال كورتوا: «بالنسبة لي، كان أداء لامين يامال في كأس العالم أقل قليلاً، لكنه أصبح بطل العالم، وفاز بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، وقضى عاماً جيداً». كما أشار إلى حفل توزيع الجوائز لعام 2024، حيث فاز رودري بالجائزة متفوقاً على ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وداني كارباخال. وأضاف الحارس: «لم أعتقد أنه كان أفضل عام له، على الرغم من فوزه ببطولة أوروبا مع إسبانيا. في العام السابق، عندما فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، أعتقد أنه كان يستحق الفوز بها".

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تمديد العقد ومستقبل ريال مدريد

بعيدًا عن جوائز الموسم، قدم كورتوا أخبارًا إيجابية بشأن مستقبله في سانتياجو برنابيو. مع اقتراب انتهاء عقده الحالي في صيف عام 2027، تجري بالفعل مفاوضات لضمان بقاء الحارس البلجيكي الحارس الأول للنادي في المستقبل المنظور.

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"لم يتم الانتهاء من الأمر بعد. من حيث المبدأ، من المفترض أن يتم حسمه بسرعة. لا توجد مشكلة. نحتاج ببساطة إلى إيجاد الوقت المناسب لوكيل أعمالي ووالدي لمناقشة التفاصيل النهائية"، أوضح كورتوا.

من الواضح أن اللاعب السابق في تشيلسي لا ينوي مغادرة العاصمة الإسبانية في أي وقت قريب، حيث صرح بشكل قاطع: "أريد البقاء هنا لفترة طويلة، وأنا أبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

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العودة إلى المنتخب البلجيكي والتوقعات الدولية

كما تطرق كورتوا إلى علاقته المعقدة مع المنتخب البلجيكي. بعد أن أخذ استراحة عقب كأس العالم، كشف أنه تم استبعاده من قنوات التواصل الخاصة بالمنتخب.

«لقد تم طردي من مجموعة واتساب اللاعبين. تُستخدم تلك المجموعة لتبادل المعلومات، مثل تفاصيل التدريبات. هناك بعض الرسائل من حين لآخر، لكنها ليست كثيرة»، كما اعترف. ورغم ذلك، لا يزال متفائلاً بشأن احتمال عودته تحت القيادة الجديدة لمارك فان بوميل، بعد أن عرض أن يكون متاحاً للانضمام إلى التشكيلة مرة أخرى اعتباراً من نوفمبر.

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ويصر الحارس على أنه لا يحتاج إلى ضمان مكان في التشكيلة الأساسية للعودة إلى صفوف «الشياطين الحمر»، معرباً عن ثقته في قدراته على استعادة مكانه. «لم ألتحق أبداً بالمنتخب على افتراض أنني سألعب تلقائياً. أعرف نقاط قوتي وأعلم أنني أستطيع أن أكون عنصرًا مهمًا للفريق»، قال. «لا أحد بحاجة إلى أن يضمن لي مكانًا في التشكيلة الأساسية. إذا كان سين لامينز أو مارتن فانديفوردت أو مايك بندرز قد بذلوا جهدًا كبيرًا وفضل المدرب إشراكهم، فلا مشكلة في ذلك. هذا لا يزعجني على الإطلاق».