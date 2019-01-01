تيباس يهاجم بطولة سوبر تشامبيونز ليج والاتحاد الأوروبي

خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الاسبانية يهاجم فكرة بطولة سوبر تشامبيونز ليج والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لطرحها بذلك الشكل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الاسبانية لكرة القدم فكرة اقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي في الشكل المطروح لها بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "الموندو" وأكد خلالها أن الشكل الحالي المطروح للبطولة سيعمل على زيادة الفوارق بين الفرقة الثرية والأقل ثراءً.

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وقال تيباس: "الاتحاد الأوروبي يبني مسابقة ستكون على أقل تقدير فاشلة، وستزيد بشكل واضح الفوارق بين الفرق الغنية والفقيرة".

وأضاف: "حصول 32 فريق على حق لعب تلك البطولة دون غيرهم أمر سيئ للغاية وسيضرب البطولات المحلية في قلبها".

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وأكمل: "البطولات المحلية ستمنع مثل تلك البطولة مهما كان الضغط من أجل إقامتها، وستقف ضدها إلا في حال التوصل لاتفاق يرضي الجميع".

جدير بالذكر أن العوائد المالية المتوقعة لكل فريق مشارك في تلك البطولة قد تصل لـ 900 مليون يورو بعيدًا عن عوائد البث التليفزيوني.