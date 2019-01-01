تيباس يكشف سبب غياب ميسي عن حفل الدوري الإسباني

ما سر غياب ميسي عن حفل الليجا؟

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، عن سبب غياب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن حفل الليجا بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشاء البطولة.

الحفل شهد حضور رئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ميسي تأثر كثيرًا بما جرى خلال الأيام الماضية وما حدث لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا ولذلك اعتذر عن الحضور".

وتابع: "لا يمكن تجاهل دعوة ليو، إنّه أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني ويستحق التواجد معنا لأطول فترة ممكنة".

واختتم: "لا أعتقد أنّه قد يرحل عن برشلونة قريبًا".

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من جانبه، علّق أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، على شائعات إقالة إيرنستو فالفيردي من قيادة النادي الكتالوني.

وقال الحارس الأسطوري: "لو أنّ إيرنستو كان الخيار المثالي لإدارة الفريق منذ أيام قليلة فلا أعتقد أنّ ما حدث في ليفربول يغير شيئَا. أعتقد أنّه مستمر".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد رحيل فالفيردي عقب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.