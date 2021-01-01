تيباس يُعيد الجماهير الى أرض الواقع.. "من الصعب ان نرى هالاند ومبابي الموسم المقبل"

أنباء سعيدة لجماهير الدوري الإسباني بشان العودة الى الملاعب.. لكن عثرة كبيرة أمام الإنتقالات

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على طموحه بعودة الجماهير للملاعب من جديد في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

النسخة الحالية من الليجا تقام في غياب الجماهير، بسبب استمرار فيروس كورونا في الانتشار بالبلاد، ولكن الأمور تسير في تحسن ملحوظ.

تيباس قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن انخفاض معدلات الإصابة يبشر بعودة الجمهور مرة أخرى.

وقال خلال تصريحاته"نحن مستعدون لعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، لكن علينا التحدث إلى المجلس الرياضي الإسباني بخصوص العدد والموعد النهائي لحدوث ذلك والذي ربما يكون في إبريل أو مايو".

وأضاف:"آمل أن يكون هناك مشجعون في الملاعب خلال المباريات القليلة الأخيرة هذا الموسم، بشرط أن يتم الاتفاق مع الجهات الصحية، ورؤية إذا كان سيتعين علينا الحصول على اللقاح الخاص بالفيروس".

وفي سياق منفصل تطرق تيباس خلال حديثه، إلى أزمة القبض على جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة.

واستكمل حديثه"إنها مشكلة تتعلق بالسمعة، ليست جيدة لبرشلونة أو الدوري الإسباني، في الوقت الحالي لا أستطيع تقييم الحقائق ولكن الضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة لبارتوميو كشخص".

وتطرق تيباس للحديث عن احتمالية انتقال الثنائي كيليان مبابي وإرلينج هالاند إلى الدوري الإسباني في ظل رغبة ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع كل منهما.

وتابع في هذا السياق: "سيكون من الصعب على هالاند أو مبابي القدوم إلى إسبانيا الصيف المقبل، حيث أن الأوضاع المالية في الليجا بسبب فيروس كورونا تمنع من التعاقد مع أي منهما".

وأردف: "لا يوجد العديد من الأندية القادرة ماديًا في الدوري الإسباني على دخول هذا الصراع، فريق واحد فقط يمكنه التعاقد مع مبابي وفريق واحد أيضًا يمكن أن يتعاقد مع هالاند، أو ربما يكونا فريقين".

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يذكر أن بارتوميو تم إطلاق سراحه مؤخرًا بشكل مؤقت، مع استمرار توجيه الاتهامات له في فضيحة "بارسا جيت" الشهيرة.