تيباس يعلن موقفه من إيقاف الليجا بسبب كورونا

هل تتوقف الليجا بسبب فيروس كورونا؟

يبدو أن خطر فيروس كورونا الجديد أصبح يهدد استمرار المسابقات والدوريات في العالم، بسبب تزايد العدوى.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء إقامة مباريات الجولة الـ28 والـ29 من الدوري بدون جمهور، ليلحق الدوري الإسباني بالفرنسي والألماني.

وجاء قرار رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس، بإقامة الجولتين القادمتين خلف أبواب مغلقة «بدون جماهير»، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لن نقوم بإيقاف النشاط منع دخول الجماهير في الجولتين المقبلتين أظنه أمر كافي".

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وأضاف: "إذا قالت الحكومة لنا أن نوقف اللعبة سنفعل هذا مباشرة حفاظاً على الجميع ولكنها تعتبر اللعب خلف الأبواب المغلقة أمر كافي".

وانتشر فيورس كورونا بشكل واسع النطاق في إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث هناك 578 مصاباً بالفيروس في العاصمة مدريد فقط، بينما هناك 13 آخرين في حالة خطيرة، وهو ما جعل السلطات تتخذ قرار بحظر الجماهير في مباريات الدوري الإسباني.

وكانت عدد من الأندية قد طالبت بإيقاف الدوري وأبرزها ديبورتيفو لاكرونا وسيلتا فيجو وريال سرقسطة.