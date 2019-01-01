تيباس يطلب المحكمة بإقالة روبياليس من رئاسة الاتحاد

تطور كبير للأحداث بين تيباس وربياليس

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طلب خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الليجا، من المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا، إجبار رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، ونائبه اندرو كامبس، بتهمة سوء استغلال السلطة .

الرابطة أعلنت مواعيد أول 3 جولات من الليجا والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين وهو ما اعترض عليه رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية انّ تيباس رأى محاولات رئيس الاتحاد تغيير جدول الدوري هو تدخل في سلطاته وطلب إجباره على الاستقالة.

وأوضحت أنّ المحكمة التي انعقدت صباح اليوم، الأربعاء، قررت تأجيل النطق بالحكم بعد 5 أيام من الآن.

وكان رئيس الاتحاد قد سبق وأعلن أنّ موسم 2019-2020 لن يشهد مباريات في الجمعة والإثنين وهو ما تجاهله خافيير تيباس، رئيس الرابطة.

برشلونة سوف يفتتح الليجا يوم 16 أغسطس المقبل والموافق الجمعة كما سيلعب أتلتيكو مدريد يوم الإثنين في الجولة الثانية.

النادي الكتالوني حامل اللقب في آخر موسمين بينما ريال مدريد يسعى لحصد البطولة بعد تعزيز الفريق وصرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.