تيباس يصدم برشلونة: لا يمكن أن يضم صفقات كبرى!

عاد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للحديث من جديد عن قدرات نادي برشلونة الاقتصادية، وتوقعاته لما يمكن أن يفعله "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعتاد تيباس على الصراحة في السنوات الأخيرة حول العديد من القضايا المتعلقة بناديي ريال مدريد وبرشلونة، وتحركاتهما في سوق الانتقالات وكيفية تأثير ذلك على الدوري الإسباني.

ماذا قال تيباس؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت أحدث تصريحات تيباس، والتي أكد فيها صعوبة تعاقد برشلونة مع صفقة كبرى في الصيف المقبل.

وقال تيباس: "هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك، وبرشلونة يعرف الوضع بالفعل".

ويبدو أن برشلونة لا يملك القوة المالية التي تمكنه من تنفيذ خطواته في سوق الانتقالات، لكن يمكن للنادي زيادة قدراته عبر قبول صفقة صندوق "CVC" كما كشف تيباس.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "أنا لست في المفاوضات، وبالتالي لا أستطيع قول أي شيء عنها، أتمنى أن يوقع برشلونة على الاتفاق".

وأضاف: "لم يروا فوائد المشروع في وقت ما، وإذا وقعوا سيكون ذلك لأنهم يعتبرون الصفقة إيجابية".

واختتم تيباس: "بالنسبة لكرة القدم بشكل عام، إنه مشروع يسرع من المشاريع الأخرى التي لم تكن لتُنجز بطريقة أخرى، أو كانت ستأخذ الكثير من الوقت للقيام بها".

من اللاعبون الذين ارتبط بهم برشلونة؟

وخلال الفترة الماضية، ارتبط برشلونة بعدد كبير من لاعبي النخبة على مستوى العالم.

ويعد النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني أبرز اسم في قائمة برشلونة.

كما دخل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني في قائمة اهتمامات برشلونة مؤخرًا.

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