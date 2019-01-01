تيباس يرفض المقترح الأوروبي بتغيير مواعيد مباراة الدوري الإسباني

تعرف على تصريحات تيباس بشأن تغيير أيام مباريات الليجا

رفض خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدروي الإسباني، إجراء مباريات الليجا في منتصف الأسبوع وخوض اللقاءات الأوروبية أيام السبت والأحد.

الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوربية يدرسان إجراء عدد من التعديلات على بطولات القارة العجوز بداية من 2024.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لن أسمح أبدًا بخوض المباريات في منتصف الأسبوع بدلًا من نهايته، هذا الأمر لن يعود بأي مكسب على الليجا والأندية الكبرى".

وتابع: "لا أدري ما السبب في هذه الأفكار؟ على الأندية الكبرى رفض مثل هذه الاقتراحات لأنها ستؤثر سلبيًا على الجميع وطريقة إدارة الكرة من الناحية التجارية أصبح سيئًا للغاية ولا يناسب الفترة الحالية".

▪️ يقف في أعلى نقطة بالملعب .. يكشف الجميع ويراقب التحركات .. يوّجه ويعدّل التمركز لكل لاعب .. يصرخ عند الخطأ ويُثني ويشيد عند الإجادة

مقطع مُبهر للأمانة 😅

إليكم نظرة عن قرب على أسلوب لويس إنريكي التدريبي 👇



( 🎥 : @SeFutbol)pic.twitter.com/P3JIXtuBCE — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

رئيس رابطة الليجا رفض دوري السوبر الأوروبي مشيرًا إلى أنّه سيقتل شغف الجمهور لمتابعة البطولة فلو أنّ مانشستر سيتي أو ريال مدريد حصلوا على المركز السادس أو السابع في هذه البطولة فسوف يكون الأمر محبطًا وغير مثيرًا.

وكان الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية اجتمعا يوم 19 مارس المقبل لمناقشة إجراء بعد التعديلات على البطولات القارية بداية من 2024.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن بطولة ثالثة مكونة من 32 فريق وتقام بداية من 2021 حتى 2024 قابلة للتجديد,