تيباس يرد على راموس بشأن موعد الكلاسيكو

سيرخيو راموس يشكو من موعد الكلاسيكو وتيباس يرد

رد رئيس رابطة الليجا الإسبانية خافيير تيباس على سيرخيو راموس بشأن تضرر ريال مدريد من موعد الكلاسيكو مؤكدًا أنه لا يمكن التحكم في كل شيء.

.وكان قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس قد قال إن الفريق الملكي هو المتضرر الوحيد من الموعد الجديد للكلاسيكو .

وتم تأجيل الكلاسيكو بسبب أحداث الشغب والاعتراضات المتوقعة في أقليم كتالونيا بعد الأحكام التي صدرت في حق عدد من رموز الأقليم لاتهامهم في أحداث الانفصال والتي وقعت في أكتوبر من العام قبل الماضي.

وحول ما قاله راموس، أكد تيباس أن ريال مدريد سيستفيد من فترات راحة أكبر من الجميع خلال منافسات السوبر الإسباني والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل.

وأضاف: "لا يمكن التحكم في كل شيء، في بعض الأشياء نكون مضطرين بسبب ضغط المباريات والمواعيد، لذا على الجميع تقبل الأمور نظرًا لأنه ليس هناك متضرر واحد دائمًا"

وتابع: "تأجيل الكلاسيكو لم تكن رغبة لدى أي من الأطراف، ولكن الظروف هي من قادتنا لذلك وعلينا التعامل مع الوضع والتكيف معه نظرًا لكونه مفروض علينا"

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يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يتشاركان صدارة الدوري الإسباني في الوقت الحالي بنفس الرصيد من النقاط، ويسعى كل منهما لحسم المواجهة لصالحه من أجل فض الشراكة والانفراد بالمركز الأول.