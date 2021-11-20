تيباس يرد على بيريز : أنتم من حاولتهم الإضرار بأندية الدوري الإسباني !

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التي هاجمه فيها.

بيريز خرج في الجمعية العمومية لريال مدريد، اليوم، السبت، ليتهم رابطة الليجا بمحاولة الإضرار بالنادي من خلال اتفاقية "CVC".

وأكد رئيس ريال أنه علم بأمر هذه الاتفاقية من خلال الصحافة فقط، بعدما حاول تيباس إخفاء الأمر على ناديه.

ماذا قال بيريز؟

رئيس النادي الإسباني قال عن قضية مداخيل صفقة "CVC":"لم أتخيل أبدًا أنني كنت سأكتشف من الصحافة أن رابطة الدوري الإسباني أرادت سلب حقوقنا، إنها عملية مليئة بالمخالفات الخطيرة".

وأضاف:"حاولوا القيام بها في ألمانيا وإيطاليا ولكنها فشلت، رئيس الليجا قام بالاتصال بالأندية وطلب منهم عدم إبلاغنا بالأمر، لذلك اعترضنا على هذه الصفقة، وسنتحرك ضد أي من يحاول الإضرار بالنادي مدنيًا وجنائيًا".

وعن الأزمة مع الاتحاد الأوروبي:"لن نستسلم للتهديدات غير القانونية ونحن نثق تمامًا في العدالة الأوروبية، نسمع لرئيس الاتحاد الأوروبي يتحدث عن جعل اللعب المالي النظيف أكثر مرونة، مما يسمح لبعض الدول ضخ الأموال بالأندية وهذا يهدد اللعبة".

دوري السوبر الممتاز:"نتيجة لما حدث خلال أزمة وباء كورونا، حاولنا تغيير ديناميكيات كرة القدم حتى لا تموت، هذه المسابقة تمنح الحرية والحكم الذاتي واللعب المالي النظيف الفرصة للظهور في مواجهة المساعدات الخارجية غير المقبولة".

وأوضح:"الشباب يبتعدون بشكل تدريجي عن كرة القدم، الشكل المفتوح للبطولة سيلبي طلبات عشاق اللعبة وينقذها من الخطر، وسيخفف من النفقات التي تصرفها الأندية".

كيف رد تيباس؟

رئيس الليجا قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"لم أتخيل أبدًا إنشاء دوري السوبر الذي يلحق ضررًا كبيرًا بأندية الدوري الإسباني من دون استشارتهم".

وأضاف:"هناك أموال يتم ضخها من خلال بعض الشركات التي يفترضون أنها لن تتحكم في تلك الأصول خلال 25 عامًا".

واختتم":"هم لا يريدون مشروع CVC لأنه ضد فكرة السوبرليج فقط".

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