تيباس: ميسي أكثر أهمية من رونالدو ونيمار لليجا

رئيس الليجا يعود لإثارة الجدل من جديد

عاد رئيس الليجا خافيير تيباس لإثارة الجدل، بوضع البرغوث ليو ميسي في مقارنة مع الثنائي العالمي الآخر نيمار جونيور وكريستيانو رونالدو، مشيرًا هذه المرة إلى أن النجم الأرجنتيني يعتبر أكثر أهمية من الثنائي الآخر بالنسبة لليجا.

وجاءت تصريحات تيباس بالتزامن مع الشائعات المتداولة عن اقتراب الساحر البرازيلي من العودة إلى الملاعب الإسبانية إما عبر بوابة ناديه السابق برشلونة أو ريال مدريد، بعدما أخبر ناديه باريس سان جيرمان برغبته في الخروج من "حديقة الأمراء" هذا الصيف.

ورغم اعتراف المسؤول البارز برغبته في عودة صاحب الـ27 عامًا لليجا، كونه سيساهم في ارتفاع نسبة المشاهدة عالميًا، بيد أنه اعتبر عودة البرازيلي أقل أهمية من وجود هداف البرسا والليجا في كل العصور، ونفس الأمر بالنسبة لأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، حال عاد مرة أخرى.

وقال تيباس في تصريحات صحفية "نعم أرغب في عودة نيمار بفضل قدراته، إنه من أفضل 3 لاعبين في العالم، وسيكون مهمًا إذا عاد مجددًا، والشيء المهم هو أننا نلعب 10 أشهر على مدار العام، وهناك 20 ناديًا يواجه كل منهما الآخر في نهاية كل أسبوع، وهذا يولد العاطفة والسعادة للجماهير في إسبانيا ومختلف أنحاء العالم".

هل قادر هذا المدرب على كسر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي؟ 🤔 pic.twitter.com/Lyfj5ugqaG — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 26, 2019

وختم حديثه في هذا الجزئية "لاعب مثل نيمار لديه عشاق في بلدان كثيرة، لكنه ليس عنصرًا أساسيًا، ولا حتى كريستيانو رونالدو. لكن بالنسبة لميسي فهو تراث بالنسبة للدوري الإسباني".