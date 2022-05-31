تيباس: لا يمكن لبرشلونة التوقيع مع ليفاندوفسكي، ولن نسمح لباريس بتدمير الكرة

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد أن برشلونة لن يستطيع التوقيع مع كيليان مبابي.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن نادي برشلونة لن يستطيع التوقيع مع اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بما يعانيه حاليًا من ظروف مالية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، وتطرق خلالها للحديث عن تجديد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، ونية الرابطة تقديم شكوى ضد النادي الفرنسي.

وقال تيباس: "اليوم لا يستطيع برشلونة أن يوقع مع ليفاندوفسكي، هم يعرفون وضعهم المادي وقواعد الدوري الإسباني".

وأضاف: "لا أعلم إذا ما كانوا سيبيعون فرينكي دي يونج أم بيدري جونزاليس، لكنهم يعرفون أنه عليهم بيع بعض النجوم أو أصول النادي".

وأردف: "اليوم أو في الغد سنقوم بتقديم شكوانا للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكيليان مبابي، لن نسمح لأحد الأندية بتدمير كرة القدم الأوروبية".

وكان ريال مدريد قد خسر سباق التوقيع مع مبابي الذي وافق على التجديد مع باريس سان جيرمان بعد أشهر من المفاوضات والأخبار المتناثرة في كافة الصحف حول مستقبل نجم منتخب فرنسا.

جدير بالذكر أن برشلونة بحسب تقارير صحفية عديدة قد اتفق مع ليفاندوفسكي على الانضمام لصفوفه في انتظار موافقة بايرن ميونخ.