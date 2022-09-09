تيباس: لا مزيد من رافعات برشلونة.. مبابي بقي في دوري ضعيف وهذا ما سنفعله مع جريزمان

رئيس رابطة الدوري الإسباني يحذر برشلونة.. ويتهكم على بي إس جي

تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن العديد من الملفات الخاصة بسقف رواتب لاعبي الدوري الإسباني وبالتحديد برشلونة، وكذلك عن حالة أنطوان جريزمان في أتلتيكو مدريد، ومسألة كيليان مبابي وبقائه مع بي إس جي.

وقال تيباس في معرض مؤتمر صحفي على هامش إعلان التقارير الموسمية لليجا، إن برشلونة قدم عملًا رائعًا في هذا الوقت لتسجيل لاعبيه.

لكن تيباس شدد على أن برشلونة "من الصعب أن يبقي على نفس الأرقام المتعلقة بالرواتب لموسم إضافي!".

لا مزيد من الرافعات!

وقال تيباس: "العام المقبل سيتعين على برشلونة خفض الحد الأقصى للرواتب من جديد بما يتوافق مع بدء عام مالي جديد، ولن تكون هناك المزيد من الرافعات".

وخيّر تيباس برشلونة بين أن "يقوموا برافعات جديدة على طريقتهم أو يخفضوا حد الرواتب إلى 400 مليون يورو" مع تسجيل برشلونة حد رواتب هذا الموسم بنحو 656 مليون يورو.

وأكد تيباس أن برشلونة "قام بعمل رائع لترتيب الحصول على أكثر من 700 مليون يورو في وقت وجيز، النادي له أصول كافية للمضي قدمًا".

وشدد تيباس على أن الرابطة تسعى لضبط الناحية الاقتصادية، لكنه أكد أن "الرابطة لا تتدخل فيما يمنحه النادي للاعب بشكل فعلي".

حالة جريزمان

كما أشار تيباس في حديثه إلى الوضعية التي يمر بها الفرنسي أنطوان جريزمان في أتلتيكو مدريد مع وجود شرط جزائي في عقده يلزم أتلتيكو مدريد بدفع قيمة شرائه من برشلونة (40 مليون يورو) حال مشاركته في أكثر من 50% من مباريات الفريق خلال موسمين.

ولذلك فإن دييجو سيميوني لا يشرك الفرنسي في أوقات طويلة من المباريات، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل خلال الأيام الأخيرة.

وقال تيباس عن موقف جريزمان: "هذا الأمر لابد من الحكم فيه من قبل هيئة تحكيم مؤلفة من خبراء لا يمتون لنا ولا للناديين بصلة، وفي غضون 6 أشهر يجب أن يكون هناك حكم نهائي غير قابل للاستئناف، وبناء على هذا الحكم سيتم تقييم الوضع من الناحيتين وإصدار القرار".

افتقاد ميسي ورونالدو

وتطرق تيباس إلى رحيل كل من النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن الدوري الإسباني اللذين ظل اسمهما مرهونًا به طيلة سنوات.

وقال تيباس عن هذا الأمر: "بالطبع كنا نود أن يبقيا هنا، ولكن إذا نظرت إلى الأندية التي يلعبون بها، ستجد أنها أندية تضخ الأموال".

كيليان مبابي

أما عن حالة الفرنسي كيليان مبابي وبقائه في صفوف باريس سان جيرمان وعدم لعبه لريال مدريد، فقد قال تيباس إنه "اختار البقاء في دوري غير تنافسي!".