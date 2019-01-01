تيباس: قانون الرياضة الجديد يخدم ريال مدريد

رئيس رابطة الدوري الإسباني ينتقد التعديلات الجديدة على قوانين الرياضة

انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، قانون الرياضة الجديد مؤكدًا انحيازه الواضح لفريق ريال مدريد.

مجلس الوزراء الإسباني أقر تعديلات على قانون الرياضة ونشر النسخة الأولية والتي لم تعجب تيباس.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتمنى ألا يتم تطبيق هذه البنود الجديدة، لأنّه من الواضح أنّ المسؤولين لا يعرفون شيئًا عن اللعبة. أنا محبط للغاية من الجهل الذي يدير المنظومة الرياضية".

وتابع: "هناك بنود في اللوائح الجديدة صُنعت خصيصًا لخدمة ريال مدريد ولتحقيق مصالح النادي الملكي وتتعارض مع المواد التي أقرتها رابطة الليجا، كما أنّها تخلق حالة انشقاق بيننا والاتحاد الإسباني".

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قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أوقعت برشلونة في مواجهة ريال مدريد للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013.

وحول الأمر، اختتم تيباس تصريحاته بقوله: "أعلم أن آخر مرة لعب الفريقين في الكأس حدثت خلافات امتدت للمنتخب. لا أعتقد أنّ هذا الأمر سيتكرر لأننا ندير كل شيء بأفضل طريقة ممكنة".

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.