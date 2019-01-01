تيباس: ريال مدريد يعيش دور الضحية وقد نلعب الليجا في الصين

تعرف على تصريحات تيباس حول هجوم ريال مدريد على تقنية الفيديو

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أنّ ريال مدريد يعيش دور الضحية في توجيه الانتقادات لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR كما تحدث عن إمكانية خوض مباراة في الليجا بالصين.

ريال مدريد وجّه انتقادًا كبيرًا لتقنية الفيديو بعد مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتس في الدوري الإنجليزي.

وقال تيباس في تصريحات للوكالة الإسبانية: "نرغب في الدخول إلى السوق الصيني بقوة وأن نصبح ثاني أهم بطولة متابعة بعد الدوري المحلي، ونحاول الاستفادة من وجود وو لي في إسبانيول لجلب المزيد من المتابعين".

وتابع: "ربما نلعب مباراة في الصين ضمن منافسات الليجا لجلب المتابعين، ولكن الأمر لن يكون سهلًا. يجب حل مشاكلنا الداخلية أولًا".

رئيس الرابطة رأى أنّ ريال مدريد يلعب دور الضحية وينتقد الحكام باستمرار ويستغل وسائل التواصل الاجتماعي لشن حروبه، مشيرًا إلى أنّ الـ VAR ناجحة بنسبة كبيرة وإن كان هناك أزمة مع التحكيم يجب أن يلجأ الملكي إلى تصعيد الأمر بصورة رسمية بدلًا من التصريحات.

"الفريق عاجز عن التسجيل"

سولاري 🗣️



أنت المدرب يا سولاري وهذه إحدى مسؤولياتك 😂 pic.twitter.com/zoT4OaaZGF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 3, 2019

وأردف: "رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، يكتب على "تويتر" رغبته في إلغاء مباريات الإثنين، هذا أمر لا يليق وليست هذه المنصة لإصدار القرارات، كما أن هذا الأمر يؤثر سلبيًا على سياسة الليجا التسويقية، حتى أنّه أعلن أيضًا عن تصور جديد لبطولة السوبر الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ليس إحترافيًا".

واختتم: "فترتي تنتهي في أكتوبر 2020 وربما أستمر بعد ذلك أو تكون هذه النهاية. لا أعرف بعد".

الخلافات بين تيباس وروبياليس تكررت كثيرًا ومن أهمها رغبة رئيس الرابطة خوض مباراة برشلونة وجيرونا في ميامي الأمريكية وهو ما رفضه الاتحاد.