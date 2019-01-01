تيباس بعد غلق قضية ليفانتي وسرقسطة: سنواصل مكافحة الفساد الرياضي

صاحب الشكوى يتحدث للمرة الأولى بعد صدور حكم المحكمة

كشف الرئيس السابق والمنتظر لليجا خافيير تيباس عن رأيه في الحكم القضائي الصادر اليوم من محكمة فالنسيا، في قضية مباراة ليفانتي وسرقسطة، التي أعيد التحقيق فيها مطلع الشهر الجاري.

وفجر تيباس مفاجأة بتحريك دعوى للمطالبة بالتحقيق في أحداث مباراة ريال سرقسطة ضد ليفانتي، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1، لينجو من مقصلة الهبوط لدوري القسم الثاني قبل سنوات.

وبناء على الشكوى المقدمة من تيباس، وجه المدعى العام تهم تتعلق بالفساد والحصول على رشوة، وظلت التحقيقات جارية، إلى أن تم النطق بالحكم النهائي صباح اليوم.

وأصدرت المحكمة أحكامًا نهائية ببراءة لاعبي ومدربي الفريقين من تهمة الحصول على رشوة، فقط اثنين من الإداريين تمت إدانتهم وحُكم عليهما بالسجن أكثر من عام.

وفي تعليقه الأول على الحكم، قال تيباس "علينا تسليط الضوء على قوة النظام تعاون المدعى العام لمكافحة الفساد وموظفو الليجا، وبالطبع سنواصل العمل لمكافحة أي مؤشر لفساد رياضي، وسنحافظ على الالتزام بالتخلص من هذه الآفة".

وأضاف "لست سعيدًا ولا خائب الأمل. لا أكون سعيدًا بالإدانات لمثل هذه الشكاوي، فقط أنا سعيد لأننا نتخلص من هذه الآفة من كرة القدم".

وختم "الجميع على علم بأننا على درجة عالية جدًا من الاهتمام بهذا الملف، ويجب علينا أن نشكر الشرطة ومكافحة الفساد على المشاركة في العمل الذي لا تشوبه شائبة".