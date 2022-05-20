تيباس: "بعد خسارة 300 مليون يورو كيف يمكن لباريس الحفاظ على مبابي"؟

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والذي يسعى ريال مدريد للتعاقد معه في صفقة مجانية خلال سوق الانتقالات الجارية.

يخشى ريال مدريد أن يخسر رهانه في التعاقد مع كيليان مبابي، بعد التقارير الأخيرة التى تفيد أن النجم الفرنسي، بدأ يفكر في البقاء ضمن صفوف نادي العاصمة الفرنسية، وتفويت فرصة اللعب بقميص الملكي.

كيليان مبابي ينتهي تعاقده في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، والذي لم يتبقي فيه الإ أيام معدودة.

ماذا قال تيباس عن بقاء مبابي في باريس سان جيرمان؟

شارك خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، في مؤتمر حول التحول الرقمي في الرياضة بمدينة مدريد، وتحدث عن احتمال تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتفاجأ تيباس من قدرة باريس سان جيرمان على التنافس مع الفريق الأبيض على لاعب من هذا المستوى بالنظر إلى وضع البي إس جي الاقتصادي.

وقال تيباس: "أعتقد أن مبابي سيكون في ريال مدريد، لكن كل شيء يتغير بين يوم وآخر".

وأضاف: "لقد قرأت العديد من التقارير لن يكون الأمر غير متوقع، لأنه إذا كان يرغب في التجديد مع باريس، لقام بذلك من البداية، لكن قد أكون مخطئًا".

وواصل: "سينهي باريس سان جيرمان هذا العام بأجور قدرها 650 مليون يورو، مع 300 مليون خسارة، كيف يمكنهم تقديم هذه العروض الضخمة للحفاظ على مبابي".

واختتم خافيير تيباس حديثه: "لا يمكن أن يكون النادي الذي لديه خسائر بقيمة 300 مليون أن يتمكن تقديم مثل هذا العرض إلى مبابي، لا يمكن أن يحدث هذا”.

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