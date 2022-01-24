تيباس: برشلونة لن يخالف القانون مع ديمبيلي، وعلى مدريد اللجوء للمحكمة

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على ثقته التامة في عدم خرق النادي الكتالوني أي قوانين فيما يتعلق بمستقبل عثمان ديمبيلي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، وتطرق خلالها للحديث عن موقف تأجيل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد أعلن أن تجديد ديمبيلي معقد للغاية وأن اللاعب ليس في الخطط المستقبلية للنادي في ظل تعنت وكيله.

وقال تيباس: "لا أعتقد أن برشلونة سيقدم على أي خطوة غير قانونية مع عثمان ديبملي، لكن يجب أن أعرف المزيد من المعلومات أولًا".

وأردف عن طلب ريال مدريد بتأجيل مباراة الكأس المقبلة: "المباريات يتم تحديدها عن طريق الاتحاد الإسباني، ولو هناك جدال حول المواعيد نذهب للمحكمة الرياضية".

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مواجهة أتلتيك بيلباو في الكأس بسبب تداخل مواعيد المباراة مع تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يملك رباعي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، هم كاسيميرو وميليتاو وفينيسوس ورودريجو.







